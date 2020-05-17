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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 13:17
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 13:20

Göztepe'de İlhan Palut'un raporu netleşti

Göztepe'de İlhan Palut'un raporu netleşti

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SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, bir yandan koronavirüs salgınıyla durup 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan bu sezonun hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İlhan Palut da iç ve dış transferde stratejisini belirledi.

Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç teknik adamın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. Özellikle 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vaad eden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.

Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönende rapor veren İlhan Palut'un zorunlu kalınmadıkça mukaveleleri devam edip birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli transfer isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.

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