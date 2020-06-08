Göztepe'de hedef Mame Diouf

Süper Lig'de gelecek yıl yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan Göztepe, hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak İngiltere'ye yöneldi.
Sarı-kırmızılılar, Championship'te Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.
GOLCÜ OYUNCU İZMİR'E ÇOK YAKIN
Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegal'de Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de Manchester United, Blackburn ve Hannover formalarını da giydi.
Mame Diouf'la Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın görünüyor.
(Yeni Asır)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.