Göztepe'de hedef Mame Diouf

Göztepe, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcü Mame Diouf'u transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki forveti ikna edip sezon bitmeden transferi gerçekleştirme amacında.

Süper Lig'de gelecek yıl yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan Göztepe, hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak İngiltere'ye yöneldi.



Sarı-kırmızılılar, Championship'te Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

GOLCÜ OYUNCU İZMİR'E ÇOK YAKIN

Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegal'de Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de Manchester United, Blackburn ve Hannover formalarını da giydi.

Mame Diouf'la Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın görünüyor.

(Yeni Asır)