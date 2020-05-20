Göztepe'de Hakan Çinemre'ye gün doğdu

Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'den transfer edilen 26 yaşındaki stoper, iki kez sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Göztepe'ye geldiği ilk senesinde 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında çapraz bağları kopan Hakan yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalmıştı. Geçen sezon ise iyileşip sahalara dönen Hakan Çinemre aynı kabusu bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'la oynanan maçta yaşadı.
Bir türlü Göz-Göz'de istikrarlı olarak forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, bu sezon Adanaspor'a kiralandı. Adanaspor'da 11 maça çıkan Hakan eski gücünü toplamayı başardı. İzmir ekibiyle 1 sene daha mukavelesi bulunan Hakan'ın yeni sezonda kadroya alınacağı bildirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un Hakan'ı değerlendirmek istediği açıklanırken, oyuncunun da yeniden Göztepe'ye dönmeyi çok istediği bildirildi. Hakan 2017-2018'de Göztepe'de sadece 2 resmi maça çıkarken, geçen sezon ise 3 müsabakada forma giydi.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.
2.5 aydır teknik direktör koltuğu boş olan Fenerbahçe'de hoca adaylarının sayısı artıyor. Son dönemde çeşitli kaynaklarda tam 25 çalıştırıcının ismi sarı lacivertlilerin yeni teknik patron adayı olarak anıldı.
Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu, eski kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Gümüşdağ, Belözoğlu'na “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdi. Transferde İrfan Can Kahveci'nin menajeri Ömer Koray Uzun kilit rol oynaması bekleniyor.
Galatasaray kulübüne, Younes Belhanda ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön planda olsa da gündeme yeni bir isim girdi. Sarı-Lacivertlilere, son olarak Fiorentina'yı çalıştıran Vincenzo Montella önerilirken İtalyan teknik adam da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.