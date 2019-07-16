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Göztepe'de Grillo ve Ngando kampta yok

Göztepe'de Grillo ve Ngando kampta yok

Spor Toto Süper Lig'de antrenmanların Urla etabını tamamlayan Göztepe, kulüp bulmalarını talep ettiği yabancılardan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'yu bugün başlayan Afyonkarahisar kampına götürmedi.

Yönetim, birer sezonluk daha sözleşmesi bulunan iki futbolcuya yeni sezon alacaklarının bir kısmını ödeyerek kontratlarını feshetmeyi planlıyor. Grillo geçen sezon ligde hiç oynamazken, Ngando 14 maçta süre aldı. Daha önce yabancılardan Ghilas'ın sözleşmesini sonlandıran Göztepe, kulüp bulması istenip takıma katılmayan Borges'le de yollarını az zararla ayırmak istiyor. Kosta Rikalı Borges, geçen sezon İspanya ekibi Deportivo'dan bonservis ödenerek transfer edildi.

Transferde defansın soluna yapılacak takviye için Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı bekleyen İzmir temsilcisine Uruguaylı Facundo Bonifazi Castro da menajerler tarafından önerildi. 24 yaşındaki Castro, geçen sezon ülkesinde Racing Club de Montevideo takımında forma giydi. Göztepe'nin adı Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'le de anılıyor. Bu arada, BŞB Erzurumspor'da Süper Lig'den düşme acısı yaşadıktan sonra eski kulübü Göztepe'ye dönmek için haber yollayan Fransız sol bek-stoper Leo Schwechlen'in kadro dışı kaldığı öğrenildi.  (DHA)

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