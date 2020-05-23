Göztepe'de gençlere gün doğacak

Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik ekibin gençlere vitrine çıkaracağı bildirildi. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda’nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Gençlerden bu sezon en fazla resmi karşılaşmayı oynayan isim Yalçın oldu.
Kanatlarda ve orta sahada görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada forma giyerek toplamda 639 dakika sahada kaldı. Yalçın, tekniği ve süratiyle birçok maçta taraftardan alkış toplamayı başardı.
Kaleci Göktuğ da resmi müsabakalarda 10 maç oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı. Devre arasında TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'ya kiralanan Batuhan 5, kadroda tutulan Atakan ve Ege 4, Hüseyin ise 2 maçta görev aldı. Yusuf Talum da yine 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralanmıştı. Göz-Göz'ün gelecek sezon için alt liglerde görev yapan genç futbolcuları transfer edeceği öğrenildi.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun, Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.