Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı

Süper Lig takımlarından Göztepe'de iki isim, kadro dışı bırakıldı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı - kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, Antalya kampına götürülmedi.
Bugün 13:30 uçuşu ile Antalya'ya gidecek olan Göztepe, akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak.
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.
F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.
Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.
ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.