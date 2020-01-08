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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:08
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:08

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de iki isim, sarı - kırmızılı takımın Antalya kampına götürülmedi.

Süper Lig takımlarından Göztepe'de iki isim, kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı - kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, Antalya kampına götürülmedi.

Bugün 13:30 uçuşu ile Antalya'ya gidecek olan Göztepe, akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak.

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