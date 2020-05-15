Göztepe'de Castro'nun talipleri artıyor

Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen deneyimli futbolcuyu, Antalyaspor'un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor'un da istediği iddia edildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli futbolcuya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro'yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı.
Göz-Göz'e 2017-2018 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ilk senesinde 34 maçın 33'ünde forma giyip 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Castro, geçen sezon da istikrarlı çizgisini korudu. Göztepe formasıyla 31 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Castro 1 kez ağları sarssa da 9 gol pası verdi. Bu sezona ise yedek kulübesinde başlayan ancak Teknik Direktör İlhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan tecrübeli orta saha, geride kalan 26 karşılaşmanın 24'ünde forma giydi. Toplamda 3 gol atan Andre Castro 1 kez asist yaptı.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.
Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.
İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.
Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.