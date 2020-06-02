Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, Soner Aydoğdu transferi için bizzat devrede

Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvayan Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeniden takıma döndürmeyi düşündüğü Soner'i bırakmak istemeyen Sepil'in, arasının iyi olduğu Gümüşdağ ile pazarlıklara başladığı vurgulandı. Gümüşdağ'ın ise son kararı Okan Buruk'un vereceğini ve teknik ekibin raporunu beklediğini Göztepe yönetimine ilettiği kaydedildi. Lig bitiminde Başakşehir'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Soner'in yeni sezonda İstanbul ekibinde forma şansı bulamaması halinde yeniden Göztepe'ye geleceği dile getirildi.
Ege temsilcisinde bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 7 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılıların kalan 8 maçta daha görev alacak Soner'in gitmesi halinde alternatif oyuncuları şimdiden belirlediği ileri sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor.
Abdullah Ercan, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.