Göztepe'de Atınç küllerinden doğuyor

Geçen sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 26 yaşındaki stoper kariyerinde tam 3 kez çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Daha önce Beşiktaş'ta ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağları kopan deneyimli oyuncu aynı kabusu geçen sezonun ilk yarısında bu kez Göztepe'de yaşadı. Yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan Atınç, geçen sezon pandemi arasından sonra formasına tekrar kavuşup yeni sezonda ise beyaz bir sayfa açtı.
İyileşip takıma dahil olan Atınç, hazırlık kampının en hırslı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ve Afyon kampında hiçbir idmanı aksatmayıp teknik direktör İlhan Palut'un gözüne giren oyuncu, ilk maçtan da formayı kaptı. Denizlispor sınavında Alpaslan ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyen Atınç, mevkidaşı Titi'yi yedek bıraktı. Karşılaşmada oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Atınç, skora da katkı vermesini bildi. Maçın 25'inci dakikasında kornerden gelen ortayı kafayla ağlara gönderen Atınç çok büyük mutluluk yaşadı. Atınç, Beşiktaş'tan 2015 yılında 5 milyon Euro bonservisle Leipzig'e transfer olmasına rağmen kariyeri sakatlıklarla sekteye uğramıştı.
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