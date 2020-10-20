Göztepe'de Alpaslan Öztürk sakatlığı sebebiyle 4 hafta yok

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye Gürsel Aksel Stadı’nda 3-2 yenilerek bu sezon ilk defa sahadan mağlup ayrılan Göztepe’de kaleci İrfan Can ve Brezilyalı orta saha Guilherme’nin performansları gelecek haftalar için umut verdi. Sezon başında Adanaspor’dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki İrfan Can, Fenerbahçe karşısında 3 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla farklı yenilgiyi önledi. Özellikle Fenerbahçeli forvetlerin karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda refleksleriyle gole izin vermeyen İrfan Can camianın beğenisini topladı.
ALPASLAN 4 HAFTA YOK
Göztepe’nin Trabzonspor’dan transfer ettiği ofansif orta saha Guilherme de ilk kez on birde başladığı maçta 2 gol attı. Enerjisiyle ve oyunu yönlendirmesiyle dikkat çeke Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarına önemli pozisyonlar da hazırladı. Göztepe’ye Fenerbahçe maçından önce sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Alpaslan Öztürk’ten ise kötü haber geldi. İdmanda sakatlanan deneyimli stoperin sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 26 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine antrenmanda sakatlanan Yalçın Kayan’ın da kasığında yırtık olduğu, genç oyuncunun 2 hafta formasından uzak kalacağı bildirildi.
Alpaslan Öztürk'ün kaçıracağı maçlar:
Kasımpaşa - Göztepe
Göztepe - Alanyaspor
Erzurumspor - Göztepe
Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.
N'Koudou ve Mensah'ın yokluğunda Cezayirli oyuncuyu kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.