Göztepe'de 5 kişide koronavirüs

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı transfer! Devre arası geliyor... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı transfer! Devre arası geliyor... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.

Herkes imzaya beklerken kötü haber! Ali Akman... Herkes imzaya beklerken kötü haber! Ali Akman... Fransız basını, Galatasaray'a imza atacağı öne sürülen Ali Akman için Marsilya'nın devreye girdiğini yazdı. Fransız devi, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine listenin ilk sırasına genç golcüyü yazdı.

Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında çok kötü bir istatistik karşılıyor Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında çok kötü bir istatistik karşılıyor Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Luiz Gustavo'suz bir lig maçına çıkacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oynamadığı maçlarda sarı lacivertliler, parlak bir performans sergileyemedi.

Aytaç Kara bombası! Süper Lig devine gidiyor Aytaç Kara bombası! Süper Lig devine gidiyor Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Terim'den herkesi şoke eden Falcao kararı Fatih Terim'den herkesi şoke eden Falcao kararı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.