Göztepe'de 4 futbolcuda daha koronavirüs çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Böylece Sarı-Kırmızılı takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 6’ya yükselmiş oldu.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.
Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton Minervino da Silva, takımdaki teknik direktör değişikliğinden idolüne, Antalya şehrinden Türk yemeklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.