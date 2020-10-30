Göztepe'de 3 koronavirüs vakası

AA

Göztepe, 1 futbolcu, 1 teknik heyet personeli ve 1 yöneticinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.