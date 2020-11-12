Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişide koronavirüs çıktı

Göztepe, iki futbolcusu ve bir teknik personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucu pozitif olarak çıkmıştır.

Testi pozitif çıkan üç kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”