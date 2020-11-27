SPOR GÜNDEMİ

Çalhanoğlu, United'a Çalhanoğlu, United'a Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.

Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.

Fenerbahçe'den çok sert açıklama Fenerbahçe'den çok sert açıklama Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

• Trabzonspor - Adana Demirspor

• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği

• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

Göztepe'de 2 pozitif vaka Göztepe'de 2 pozitif vaka Göztepe Kulübü, 2 futbolcunun dahakorona virüse yakalandığını duyurdu.