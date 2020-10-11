Göztepe'dan farklı prova: 4-0

Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Guilherme ile 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı 20. dakikada Dzenan Burekovic ve 30. dakikada Cherif Ndiaye’nin golleriyle 3-0 üstün tamamladı.
İkinci devreye 47. dakikada Andre Poko’nun golüyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.
Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.