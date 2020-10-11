Göztepe'dan farklı prova: 4-0

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Diagne ve Falcao'nun her bir golü 1 milyon euro Diagne ve Falcao'nun her bir golü 1 milyon euro Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.

Vida evine dönüyor Vida evine dönüyor Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.

Beşiktaş'tan Karagümrük'e 5 gol birden Beşiktaş'tan Karagümrük'e 5 gol birden Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.

Fenerbahçe'de üç ismin sözleşmesinde özel madde Fenerbahçe'de üç ismin sözleşmesinde özel madde Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 48 milyon TL'lik endişeli bekleyiş Beşiktaş'ta 48 milyon TL'lik endişeli bekleyiş Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.