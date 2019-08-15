Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

SPOR GÜNDEMİ

CANLI! Yeni Malatyaspor tur için bastırıyor CANLI! Yeni Malatyaspor tur için bastırıyor Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Trabzonspor-Sparta Prag CANLI Trabzonspor-Sparta Prag CANLI Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Ahmet Bulut'tan son dakika Falcao açıklaması Ahmet Bulut'tan son dakika Falcao açıklaması Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Milli yıldızın sözleşmesi uzatıldı Milli yıldızın sözleşmesi uzatıldı Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.

G.Saray'dan teklif aldı mı? Shaqiri açıkladı G.Saray'dan teklif aldı mı? Shaqiri açıkladı Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.