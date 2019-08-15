Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe-Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özdemir, herkesin merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü haberi verdi.