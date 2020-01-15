Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kanatta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Zlatko Tripic, son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking'de geçirdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo'nun yeni takımı resmen belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, maç öncesinde olduğu gibi karşılaşmanın saatine tepki gösterdi ve A Spor muhabiri ile de tartışmaya girdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi ve Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.