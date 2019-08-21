Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 17 yaşındaki Yusuf Talum'u profesyonel yaptı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sezon başından bu yana A takımla antrenmanlara katılan Yusuf Talum ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan ve daha sonra Göztepe'ye transfer olan orta saha oyuncusu Yusuf Talum, 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarıyla çıktığı 65 maçta 18 gole imza attı. Genç oyuncu 1 kez de 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.
(AA)
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