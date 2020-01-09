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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 09:40
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 09:40

Göztepe yıldız transferinde geri sayıma geçti

Göztepe yıldız transferinde geri sayıma geçti

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Robinho, Remy ve Q7’yi isteyen İzmir ekibi, AEK’nin maestrosu Mantalos’u da radarına aldı. 4 isimden en az birisinin sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Yeni stadına, ikinci yarıda yıldız transferlerle girmek isteyen Göztepe, mutlu sona çok yaklaştı. Teknik Direktör İlhan Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var, bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi. Palut'un bu isteği üzerine sarıkırmızılıların, hücum hattına takviye olarak listesinde yer alan Başakşehir'den Robinho, Lille'den golcü Remy ve Kasımpaşa'dan Quaresma'nın transferi konusunda görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

MANTALOS İSMİ HEYACAN YARATTI

İzmir ekibinin şimdi de Yunanistan'da AEK'de forma giyen ofansif orta saha Petros Mantalos'u radarına aldığı bildirildi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan 28 yaşındaki yıldız maestro için masaya oturan sarı-kırmızılı kurmayların, ekonomik sıkıntıdaki kulübünü ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. 27 kez milli olan ve bu sezon 18 maçta 8 gol, 7 asistle oynayan Mantalos'un transferi, sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Göz- Göz'ün, bu 4 isimden en az birisine sarı-kırmızılı formayı giydirmek istediği kaydedildi.

(Fotomaç)

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