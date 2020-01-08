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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:32
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:34

Göztepe yeni stadına yeni yıldızıyla girecek

Göztepe yeni stadına yeni yıldızıyla girecek

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Yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız birismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe’nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki futbolcunun Sarı- Kırmızılılar’a önerildiği öğrenilirken, Quaresma’nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto’nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi. Quaresma’nın Beto’yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir’le ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne taşınacak Göz Göz’de yönetimin Quaresma’nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı ileri sürüldü. Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil’in Quaresma için şartları zorlaması bekleniyor.

En az 3 takviye

Portekizli, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş’a imza attı. Siyah- Beyazlılar’da 3 sezon oynadıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz’e giden deneyimli futbolcu, 2015-2016’da tekrar Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş’ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasımpaşa’ya transfer oldu. Kasımpaşa’da 13 maça çıkan oyuncu 3 golle oynadı. Göztepe’nin ara dönemde en az 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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