Göztepe yasta! Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti

AA, DHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından Nevzat Güzelırmak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süper Lig ekibi Göztepe ve A Milli Takım’ın efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti

Göztepe Kulübünden Güzelırmak'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamızla paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayımladı. A Milli Takım formasını uzun yıllar terleten Güzelaydın için yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:



A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

LAKABI "İNGİLİZ NEVZAT"TI

İzmir doğumlu 78 yaşında vefat eden "İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig geçmişinde 331 maça çıkmıştı. Gürsel Aksel'den sonra Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumundaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli formayı giymişti.

EFSANE KADRODA İSMİ VARDI

1960 ve 70’li yıllarda Göztepe’nin Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanıp Avrupa’da Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayan efsane kadrosunun en önemli isimlerinden olan Güzelırmak, sarı-kırmızılıların yanı sıra Karşıyaka, Altay, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Denizlispor, Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük de yapmıştı.

Göztepe henüz 1.5 ay önce Nevzat Güzelırmak’ın efsane takımdan arkadaşı Halil Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşamıştı.