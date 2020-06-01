Göztepe, yabancılarından beklediği haberi genç futbolcularından aldı

Yaşanan gelir kayıpları nedeniyle kemer sıkma politikası izleyen yönetim, yabancı futbolcularıyla indirim konusunda anlaşma sağlayamazken, kaleciler Göktuğ, Eren, Arda ile Atakan, Ege, Hüseyin, Batuhan ve Yalçın'ın Başkan Mehmet Sepil'in yüzde 20 indirim talebine olumlu cevap verdikleri öğrenildi.
Genç futbolcuların tutumu karşısında bir hayli rahatlayan yönetimin, indirime yanaşmayan Beto, Titi, Napoleoni ve Castro'yla bu hafta içinde bir kez daha masaya oturacağı ifade edildi. Yeni sezonda genç futbolculara daha fazla şans vermesi beklenen Göztepe'de, başka takımlarda kiralık olarak oynayan oyuncuların hepsinin takıma döneceği de vurgulandı. Teknik direktör İlhan Palut'un bu sezon da kalan 8 haftada gençlere daha fazla forma vereceği ifade edildi.
Göztepe'de başkanvekili Talat Papatya, ücretlerinde indirim yapmaları için anlaşamadıkları oyuncularla sezon sonu tekrar masaya oturacaklarını açıklamıştı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.
Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.
Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Yönetimden maaşların düşürülmesi yönünde gelen talebi, yüksek ücretli yabancı yıldızların ardından tüm futbolcular kabul etti. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte tüm teknik ekibin de ücretlerinde yüzde 15'lik indirime gittiği öğrenildi.