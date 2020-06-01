  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 14:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Göztepe, yabancılarından beklediği haberi genç futbolcularından aldı

Göztepe, yabancılarından beklediği haberi genç futbolcularından aldı

Paylaş

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonraki ilk maçta 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'ye genç oyuncularından müjdeli haberler geldi.

Yaşanan gelir kayıpları nedeniyle kemer sıkma politikası izleyen yönetim, yabancı futbolcularıyla indirim konusunda anlaşma sağlayamazken, kaleciler Göktuğ, Eren, Arda ile Atakan, Ege, Hüseyin, Batuhan ve Yalçın'ın Başkan Mehmet Sepil'in yüzde 20 indirim talebine olumlu cevap verdikleri öğrenildi.

Genç futbolcuların tutumu karşısında bir hayli rahatlayan yönetimin, indirime yanaşmayan Beto, Titi, Napoleoni ve Castro'yla bu hafta içinde bir kez daha masaya oturacağı ifade edildi. Yeni sezonda genç futbolculara daha fazla şans vermesi beklenen Göztepe'de, başka takımlarda kiralık olarak oynayan oyuncuların hepsinin takıma döneceği de vurgulandı. Teknik direktör İlhan Palut'un bu sezon da kalan 8 haftada gençlere daha fazla forma vereceği ifade edildi.

Göztepe'de başkanvekili Talat Papatya, ücretlerinde indirim yapmaları için anlaşamadıkları oyuncularla sezon sonu tekrar masaya oturacaklarını açıklamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Odion Ighalo 8 aylık imzayı attı

title

Abdullah Avcı, Fenerbahçe için hazır kıta

title

Danijel Aleksic: Sırbistan'a dönmek istemedik çünkü Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı
Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'
'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta efsane geri döndü
Beşiktaş'ta efsane geri döndü

Beşiktaş'ta efsane geri döndü

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha
Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi
Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi

Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi

Yönetimden maaşların düşürülmesi yönünde gelen talebi, yüksek ücretli yabancı yıldızların ardından tüm futbolcular kabul etti. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte tüm teknik ekibin de ücretlerinde yüzde 15'lik indirime gittiği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.