Göztepe, yabancılarından beklediği haberi genç futbolcularından aldı

SPOR GÜNDEMİ

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' 'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta efsane geri döndü Beşiktaş'ta efsane geri döndü Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...