Göztepe, uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında uzatmalarda yediği golle 2 puan kaybederek, hafta içi Marius Sumudica'nın hışmına uğrayan Gaziantep FK bu hafta 1 puanı uzatmalarda kurtardı.

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesince Göztepe ile Gazinatep FK, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.

Karşılaşmada Göztepe'nin golleri; 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye'den geldi. Konuk ekibin golleri ise, 7. dakikada Muhammet Demir ve 90. dakikada Maxim'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Göztepe 5 puana yükselirken, ligde hanüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK ise 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 90+1 Cherif Ndiaye), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 88 Burekovic), Mossoro (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Brown Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 90+4 Sousa), Olkowski (Dk. 85 Oğuz Ceylan), Güray Vural (Dk. 73 Kozulj), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Andre (Dk. 73 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 7 Muhammet Demir, Dk. 90+1 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 50 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Brown Ideye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 88 Yalçın Kayan (Göztepe), Dk. 82 Olkowski (Gaziantep FK)

İstanbul'un kabusu Hatayspor: 1-0