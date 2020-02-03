Göztepe üç puanı son dakikalarda kaybetti

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 9. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Oscar Estupinan'ın attığı karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Yukatel Denizlispor'un puanı 23, Göztepe'nin puanı ise 30'a yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir’in istifa ettiği hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından havalimanına giden konuk ekip otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
Rus ekibi Rubin Kazan, Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.