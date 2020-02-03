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aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 22:01
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 22:03

Göztepe üç puanı son dakikalarda kaybetti

Göztepe üç puanı son dakikalarda kaybetti

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Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 9. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Oscar Estupinan'ın attığı karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Yukatel Denizlispor'un puanı 23, Göztepe'nin puanı ise 30'a yükseldi.

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