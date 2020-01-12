Göztepe transferde hedefi yükseltti! Gündemdeki isim Jeremy Mathieu

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Göztepe, savunmaya yapacağı takviye için aradığı stoperi Portekiz'de buldu.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda arayışlarına hız verirken Sporting Lizbon ekibinde forma giyen Jeremy Mathieu gündeme geldi.
36 yaşındaki yıldız oyuncuya menajeri kanalıyla teklif götüren Göztepe yönetimi, Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transferden umutlu.
Fransız ekibi Sochaux ekibinde futbola başlayan Mathieu, İspanyol devleri Valencia ve Barcelona'da da forma giydi.
İKNAYA UĞRAŞILIYOR
Tecrübeli savunmacıyı ikna etmeye çalışan Göz-Göz yönetimi, Sporting Lizbonlu yöneticilerle de bağlantıya geçerek bonservis engelini aşmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde stoper adayı olarak G.Saray'dan Ahmet Çalık da yer alıyor. Mathieu transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Ahmet Çalık için de şartlar zorlanacak.
(Yeni Asır)
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