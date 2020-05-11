Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü… Başarılı antrenörün annesi Leyla Palut’un vefat ettiği öğrenildi.
Leyla Palut’un cenazesi bugün Hatay’da toprağa verilecek.
Akşam ailesi olarak İlhan Palut hocaya başsağlığı diliyoruz…
GÖZTEPE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
“Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.-
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.”
TRABZONSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Göztepe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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