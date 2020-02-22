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aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:32
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:32

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz

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Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıda net pozisyonlar bulmalarına rağmen rakiplerine çok sayıda geçiş hücumu şansı verdiklerini belirtti.

İki ekibin de ilk yarıda pozisyonlar bulduğunu, ikinci devrede ise oyunun hakimi olduklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Güzel bir dakikada golü bulduk. Golden sonraki süreçte takımımız yine önde kalmaya gayret etti. İkinci golü bulabilecek açık alanlar ve pozisyonlar bulduk, bunları değerlendirerek maçı bitirebilirdik ama olmadı. Gaziantep takımının en etkili olduğu noktalardan biri duran toplar ve maalesef 90. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz. Oyuncularımızın göstermiş olduğu maç kazanma isteği ve 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmamaları bizim için üzücü bir günün artı tarafları oldu."

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