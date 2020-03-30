Göztepe tecrübeli kalecisi Beto'nun sözleşmesini uzatıyor

İskelet kadroyu korumak isteyen yönetim, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu'nun ardından takım kaptanı kaleci Beto'yu da kadroda tutmak için girişimlere başladı. Beto'yu kesinlikle bırakmaya niyeti olmayan başkan Mehmet Sepil'in Portekizli eldivenle yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe katettiği bildirildi. İzmir'de ve Göztepe'de çok mutlu olduğunu Sepil'e ileten 36 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Sportin Lizbon takımından gelen Beto Pimparel, Süper Lig'de 87, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlayan Beto, Göztepeli taraftarların da en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Beto, Porto ve Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı.
Göztepeli kurmayların verilen arada, iç transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Başkan Sepil'in teknik direktör İlhan Palut'tan detaylı rapor istediği ve genç teknik adamın gidecik kalacak oyuncu listesini sunduğu öğrenildi.
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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”