Göztepe son haftalarda galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig'e tutunma mücadelesini sürdüren Göztepe, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından dün de Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Ligde son 2 haftada Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçen Göztepe, ligde kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Ligde 31. haftayı 33 puanla 15. sırada kapatan Göztepe'yi 1 puan farkla 16. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puan geriden 17. Bursaspor ve 8 puan farkla son sıradaki Akhisarspor takip ediyor.

Gol atmayı hatırladı

Bu sezon 5'i üst üste olmak üzere 14 maçta golü bulunmayan Göztepe, ilk 29 haftada 26 gol kaydettiği ligde son 2 haftada 6 gol sevinci yaşadı.

İlk kez bir maçta 4 gol birden atan Göztepe'de 2 gol kaydeden Deniz Kadah, bu sezon 5. golünü atarak 8 golü bulunan Yasin Öztekin'den sonra takımdaki en golcü isim oldu.

Kalan maçlar

Kalan 3 maçın ikisini kendi evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk ettikten sonra deplasmanda düşme hattındaki Bursaspor'la, son hafta da İzmir'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Göztepe'nin küme düşme hattındaki rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise son 3 haftada Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D) ile karşılaşacak.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında puan arayacak Bursaspor ise Göztepe'yi konuk ettikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

31. haftada Fenerbahçe deplasmanında mağlup olması halinde lige veda edecek Akhisarspor, daha sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edip, Atiker Konyaspor'la dış sahada karşılaşacak.

(AA)