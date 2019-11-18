Göztepe, Sheffield Wednesday forması giyen Steven Fletcher ile bu hafta görüşecek

Golcü arayışlarında birçok yıldıza kanca atan Göztepe yönetiminin son gözdesi Sheffield Wednesday forması giyen Steven Fletcher oldu. İngiltere Championship'te mücadele eden Wednesday'de başarılı bir sezon geçiren İskoçyalı 32 yaşındaki oyuncu için teknik direktör İlhan Palut'un da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Transferde tek yetkili olan Başkan Mehmet Sepil, futbolcunun menajeri ile temasa geçip hafta içinde nabız yoklayacak.

SEZON SONU BİTİYOR

Fletcher'ın kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da Göztepe için transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Başkan Mehmet Sepil'in ara dönemde mutlaka bir golcü transferi yapacağı ve Fletcher'ın bu konuda en güçlü aday olduğu öğrenildi.

(Yeni Asır)