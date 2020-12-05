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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:02
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Göztepe sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Göztepe sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor'un golünü 73. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Göztepe'nin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Göztepe puanını 15'e çıkardı. Tam 6 haftadır kazanamayan Hes Kablo Kayserispor 9 puana ulaştı.

Göztepe hafta içi erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi daha sonra Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 57 Mossoro), Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni), Guilherme (Dk. 76 Tripic), Cherif Ndiaye

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala), Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fernandes)

Goller: Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

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