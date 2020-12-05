Göztepe sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Hes Kablo Kayserispor'un golünü 73. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Göztepe'nin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Göztepe puanını 15'e çıkardı. Tam 6 haftadır kazanamayan Hes Kablo Kayserispor 9 puana ulaştı.
Göztepe hafta içi erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi daha sonra Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 57 Mossoro), Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni), Guilherme (Dk. 76 Tripic), Cherif Ndiaye
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala), Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fernandes)
Goller: Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Mauricio Lemos'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte'nin ismini ilk sıraya yazdı. Transferle Emre Belözoğlu bizzat ilgilenecek.
Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.
Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.