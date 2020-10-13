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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 11:15
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Göztepe sahasında Fenerbahçe'ye geçit vermiyor

Göztepe sahasında Fenerbahçe'ye geçit vermiyor

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Süper Lig'de milli aranın ardından 18 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, İzmir'de rakibine geçit vermedi.

Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye ecel terleri döktürdü. Göz-Göz, 3 maçta rakibiyle 2 kez berabere kalırken, 1 defa da sahadan zaferle ayrıldı. Göztepe tam 14 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdırdığı 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçta Göztepe'nin gollerini Castro ve Scarione kaydetti.

Göztepe ertesi sezon Fenerbahçe ile İzmir'de bu kez 3'üncü haftada kozlarını paylaştı. Göz-Göz, Fenerbahçe'yi Halil Akbunar'ın güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Geçen sezon yine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 13'üncü haftada oynanan maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçta İzmir temsilcisinin gollerini Castro ve Alpaslan kaydetti. Fenerbahçe'yi ilk defa yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de Napoleoni ve Nwobodo'nun tedavileri sürüyor.

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