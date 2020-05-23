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aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:34
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Göztepe pas ve hücum çalıştı

Göztepe pas ve hücum çalıştı

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Göztepe, Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin yapacak.

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