Göztepe okyanusu geçip derede boğuldu!

Bu sezon zirve hedefiyle yola çıkan rakiplerine kök söktüren Göztepe, özellikle son haftalarda kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettiği kritik puanlarla hedefinden şaştı. Zirve yarışını kovalayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Alanyaspor'dan toplamda 13 puan koparan sarı-kırmızılılar okyanusu geçip derede boğuldu.
Özellikle Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol dahi atamayan Göz-Göz, taraftarının da tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler alınan yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu eleştirdi. Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda erteleme maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un da takımı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenlerini araştıran Palut'un Rizespor'a karşı kadroda bir takım değişimlere de gitmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.