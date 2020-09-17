Göztepe, Nijeryalı orta saha Obinna Nwobodo ile prensipte anlaştı

Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e geldiği ifade edildi.
Nijeryalı Nwobodo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa Göz-Göz'ün oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
Nwobodo geçen sezon Ujpest'te 34 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı ekip daha önce transferde Burak, Kubilay, İrfan Can, Burekovic, Ideye ve Ndiaye'yi de renklerine bağladı.
Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.
Süper Lig'de dış transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'la prensipte anlaştı.
Beşiktaş'ın ikinci görüşmede anlaşmaya vardığı Gökhan Töre'nin menajeriyle bu hafta içinde tekrar bir araya gelip transferi resmen bitirmesi bekleniyor.
Galatasaray'a transferi, Celta Vigo'ya takılan Okay Yokuşlu, Cimbom'a gitmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray, Avrupa mesaisini kardeş ülke Azerbaycan'da açıyor.