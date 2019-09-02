Göztepe, Mossoro'yu renklerine bağladı
Göztepe, Başakşehir'den ayrılan Marcio Mossoro'yu renklerine bağladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
Daha önce Maritimo, Braga ve Al Ahli gibi takımlarda oynayan Mossoro, 2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlamış ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yapmıştı.
#Transfer: Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/eRynDo59Li#Göztepe pic.twitter.com/fGxkIR2U5A— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 2, 2019