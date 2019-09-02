Göztepe, Mossoro'yu renklerine bağladı

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

Daha önce Maritimo, Braga ve Al Ahli gibi takımlarda oynayan Mossoro, 2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlamış ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yapmıştı.