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  • 22 Kasım 2020 Pazar 19:05
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Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

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AA

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.

Parlatan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu 90 dakikaya yayamadıklarını kaydeden Parlatan, "Milli maç arasında idmanlarda çalıştıklarımızı sahada görebildik. Bunlar umut verici şeyler, daha iyi yapmamız gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.

Parlatan, galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Futbolda şans önemli. Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı. Net bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum." diye konuştu.

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FUAT ÇAPA: "BERABERLİĞİ YAKALASAYDIK, MAÇ TAMAMEN DEĞİŞEBİLİRDİ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa da sezon başından beri yaşadığımız şanssızlıkların herkes tarafından bilindiğini söyledi. Müsabakaya iyi başladıklarını ifade eden Çapa, "Oyunun kontrolü yediğimiz gole kadar bizdeydi. İyi çıkışlarımız oldu, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.

Çapa, uzun süredir kazanamadıkları için bunun dirençlerini düşürdüğünü belirterek, "2. devre yaptığımız değişikliklerde istediğimiz verimiz alamadık. Çok net bir şekilde gözüktü. Beraberliği yakalasaydık, maç tamamen değişebilirdi." diye konuştu.

Bir soru üzerine Çapa, İstedikleri sonuçları alamadıklarını kaydederek, "İşlerin iyi gitmediği belli. Oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ona göre ne yapmamız gerekiyorsa yolumuzu çizmemiz lazım." yorumunda bulundu.

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İLHAN PALUT: "EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ÜÇ PUANDI"

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ise "Bir süredir galibiyet alamamış olmanın verdiği stres ile bazen basit hatalar yaptık ama sonuç olarak bugün en çok ihtiyacımız olan şey üç puandı." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, galibiyet alamama serilerini sona erdirdikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Maçın başında istedikler golü bulduklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

İlk yarının ortalarından itibaren defansta bazı hatalarımız oldu, rakibimize pozisyonlar verdik. İkinci yarıda oyuncularımız gerek mücadele anlamında gerekse üçüncü bölgede pozisyonlar bulma anlamında çok yaratıcıydı. Bulduğumuz iki gol ile avantajı yakaladık, belki fazlasını da atabilirdik. Sonuç olarak 3 puanı hanemize yazdırdık.

Palut, saha içinde bazı eksiklerinin olduğunu ancak oyuncuların istek ve arzusundan memnun olduğunu belirterek, "Bir süredir galibiyet alamamış olmanın verdiği stres ile bazen basit hatalar yaptık ama sonuç olarak bugün en çok ihtiyacımız olan şey üç puandı. Oyunumuzun üstüne ekleyerek ilerlemek ve ligde daha iyi bir konumda olmak istiyoruz. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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