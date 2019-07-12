Göztepe, Mehmet Topal ile pazarlık masasında

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi gol yollarındaki sıkıntıyı Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u alarak gideren Göztepe'de yönetim transfer harekatına devam ediyor.

TOPAL İLK SIRADA

Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki etkinliği artırmak için takviye arayışlarına hız verirken, gündemine iki yıldız oyuncuyu aldı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim ise Fenerbahçe'den ayrılacak olan Mehmet Topal oldu. Ön libero pozisyonu için teknik direktör Tamer Tuna'nın takviye istemesi üzerine harekete geçen kurmaylar daha önce de yakından ilgilendiği Mehmet Topal'a teklif götürdü.

GELMEK İSTİYOR

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile görüşmelere başlayan Göz-Göz, futbolcunun yıllık ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Golcü transferini noktalayan Göztepe'nin on numara pozisyonu için öne çıkardığı isim ise Guilherme. Geçen sezon Yeni Malatya'da kiralık olarak forma giyen ve İtalyan ekibi Benevento ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile görüşmeler önemli bir noktaya kadar geldi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen ve İzmir'e hayran olan Guilherme ile yönetim hafta başına kadar sözleşme imzalamayı da hedefliyor.

G.SARAY DA TALİP OLDU

Göztepe'nin transferini bitirmek istediği Mehmet Topal ile ligin son şampiyonu G.Saray da ilgileniyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferi için devreye girdi Mehmet Topal'ın F.Bahçe'den 2 milyon 200 bin Euro yıllık ücret aldığı öğrenildi. Göztepe ile pazarlık masasına oturan ve ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan Topal'ın hangi ekibi tercih edeceği merak konusu oldu.

82 DEFA MİLLİ OLDU

Türkiye'nin en iyi ön liberoları olarak gösterilen Mehmet Topal, A Milli takımda da forma giyiyor. Kariyeri boyunca 82 kez milli formayı terleten 33 yaşındaki tecrübeli orta saha Türkiye'de Malatya Bld, Dardanel ve Galatasaray ve İspanya'da da Valencia formalarını giydi. 7 sezondur F.Bahçe'de top koşturan Topal, geçen sezon toplam 36 resmi maçta sahaya çıktı.

ŞİMDİ SIRA ÖMER BAYRAM'DA

Göztepe Ömer Bayram'ın transferini bitirmek için çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Ömer'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ömer Bayram sarı-kırmızılı ekipten 500 bin euro yıllık ücret talep ederken Başkan Sepil futbolcuyu yıllık ücretinde indirim yapması için ikna etmeye çalışacak. Transferi için G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'in de devrede olduğu sol bek oyuncusunun da Göztepe'ye yakın olduğu öğrenilirken futbolcunun Sepil ile görüşmesinin ardından imza atması bekleniyor. Geçen sezon Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki savunmacı 20 maçta forma giyerken 1 gol atıp, 3 de asist yaptı.

(Sabah