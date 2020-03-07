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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:37
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:37

Göztepe-Medipol Başakşehir | Muhtemel 11'ler

Göztepe-Medipol Başakşehir | Muhtemel 11'ler

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Süper Lig'in 25.hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar, Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Visca, Aleksic, İrfan, Elia, Crivelli

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