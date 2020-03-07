Göztepe-Medipol Başakşehir | Muhtemel 11'ler

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.
Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11’LER
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar, Jerome
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Visca, Aleksic, İrfan, Elia, Crivelli