Göztepe maçına saatler kala Kasımpaşa'da 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.