Göztepe maçına hazırlanan Trabzonspor taktik çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.

Taraftarları çok üzecek ayrılık! Eski kulübüyle 3 yıllık anlaşma sağladı Taraftarları çok üzecek ayrılık! Eski kulübüyle 3 yıllık anlaşma sağladı Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

3. Lig'den Süper Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi 3. Lig'den Süper Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Ayrılık açıklandı! 1,5 yıllık macera sona erdi Ayrılık açıklandı! 1,5 yıllık macera sona erdi Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.

Cimbom ellerini ovuşturuyor! Müthiş bütçeyle geliyorlar Cimbom ellerini ovuşturuyor! Müthiş bütçeyle geliyorlar İspanyol basını; Katar, Suudi Arabistan ve BAE ekiplerinin de radarında olan Sofiane Feghouli'ye Sevilla ve Real Betis'in de talip olduğunu yazdı. Galatasaray iyi bir teklif alması halinde yüksek maliyeti sebebiyle yıldız futbolcunun satışına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Flamengo'da tarihi başarılar elde eden 65 yaşındaki Portekizli teknik adam, Kırmızı-Siyahlı ekiple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Jorge Jesus, Brezilya ekibinden yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.