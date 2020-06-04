Göztepe maçına hazırlanan Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Takım, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- Şanlıurfasporlu futbolcu için başsağlığı mesajı
Öte yandan bordo-mavili kulüp, vefat eden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Şanlıurfaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Flamengo'da tarihi başarılar elde eden 65 yaşındaki Portekizli teknik adam, Kırmızı-Siyahlı ekiple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Jorge Jesus, Brezilya ekibinden yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı söylentileriyle anılan Alman yıldız Timo Werner'in, kararını Chelsea'den yana kullandığı belirtildi.