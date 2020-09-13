Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri ile her konuda anlaştı

Göztepe kaleci transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, kaleci Beto ve Göktuğ'un takımdan ayrılmasının ardından gündeme aldığı Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşma sağlayamazken, daha önce gündeminde yer alan Macar eldiven Balazs Megyeri ile prensip anlaşmasına vardı.
MACAR KALECİ İMZAYI ATACAK
Yunanistan ekibi Atromitos'ta sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki file bekçisi ile her konuda anlaşma sağlayan Göz-Göz yönetimi, Macar futbolcuyu İzmir'e davet etti. Bugün İzmir'de olması beklenen tecrübeli eldivenin sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.