Göztepe kontrolden geçti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara koronavirüs testi yaptırıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, son zamanlarda Türk sporundan birkaç ismin korona virüs testlerinin pozitif sonuçlanması üzerine koronavirüs testi yaptırmaya karar verdi. Bazı futbolcuların yakın tanıdıklarında da korona virüs vakasının görülmesi de bu kararda etkili oldu. Bunun üzerine İzmir ekibinde bugün Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, idari çalışanlar, teknik heyet ve futbolculara test uyguladı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.