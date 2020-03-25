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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 18:38
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 18:38

Göztepe kontrolden geçti

Göztepe kontrolden geçti

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Göztepeli futbolcular, teknik ve idari çalışanlar koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara koronavirüs testi yaptırıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, son zamanlarda Türk sporundan birkaç ismin korona virüs testlerinin pozitif sonuçlanması üzerine koronavirüs testi yaptırmaya karar verdi. Bazı futbolcuların yakın tanıdıklarında da korona virüs vakasının görülmesi de bu kararda etkili oldu. Bunun üzerine İzmir ekibinde bugün Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, idari çalışanlar, teknik heyet ve futbolculara test uyguladı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

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