Göztepe ilk 3 puanını aldı

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti. İzmir ekibi Göztepe, sezonun ilk golünü Konyaspor karşılaşmasında atarken, bu golle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi Göztepe'de fomra giyen Andre Poko, Marko Jevtovic'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası 50. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

10 kişiyle sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Göztepe, puanını 5'e yükseltti. Ligde 11 maç sonra kaybeden Konyaspor 6 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.