Göztepe, İlhan Palut'u resmen açıkladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.