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  3. Göztepe, İlhan Palut'u resmen açıkladı

Göztepe, İlhan Palut'u resmen açıkladı

Göztepe, İlhan Palut'u resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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