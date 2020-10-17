Göztepe ile Fenerbahçe 53. kez karşı karşıya geliyor

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
- İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.
- FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.
Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacak.
Santos kulübü, kulübün efsane isimlerinden Robinho'nun transferinin iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bazı transferleri ben istemedim." sözlerine Başkan Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi: “Transferde 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadığımız futbolcular da oldu. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmedik.”
Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak.