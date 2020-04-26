Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak

Sarı-kırmızılıların İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler için Trabzonspor'un ciddi bir şekilde devrede olduğu öğrenilirken, Brezilyalı stoper Titi'yi Fenerbahçe'nin, Portekizli kaptan kaleci Beto'yu da eski kulübü Sporting Lizbon'un istediği belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak orta saha oyuncuları Castro ve Soner için de birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi.
Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de yönetimin en kısa sürede bu futbolcularla anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Teknik direktör İlhan Palut'un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil'e bu konuda raporunu verdiği belirtildi. Yeni sezonda bütçeyi sarsacak çok fazla takviye yapmayı planlamayan Sepil'in iç transferi en kısa sürede çözeceği kaydedildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi gelir kaybı yaşayan Göztepe'de Sepil'in futbolculardan ücretlerinde fedakârlık yapmasını isteyeceği de vurgulandı.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.
Düzenli forma giymek amacıyla devre arası Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan yetenekli futbolcu büyük hayal kırıklığına uğradı. Feyenoord'la sözleşmesi bulunan Oğuzhan, FIFA ve UEFA'nın vize vermesi halinde İstanbul'a dönerek takımla antrenmanlara katılacak.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan'a, TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'dan teklif geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vereceği karar merak konusu oldu.
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”