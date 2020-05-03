Göztepe, Halil ve Alpaslan'ın fiyatını belirledi

Göztepe’de transferin gözde isimlerinden olan stoper Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil’in toplam 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan’a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in talip olduğu bildirilirken, Halil’e de Almanya’dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı.
Sarı- Kırmızılılar’la birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil’i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil’in oyuncu başına 3’er milyon Euro isteyeceği iddia edildi. Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan Göztepe’de hem iç hem de dış transfer için kaynak oluşturmaya çalışan yönetimin gelen transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği kaydedildi.
Hedef alt ligler
Pandeminin tüm kulüpleri maddi olarak olumsuz etkilediğini daha önceki açıklamalarında vurgulayan Mehmet Sepil’in alt liglerde oynayan yetenekli gençleri de takıma kazandırmak için transfer komitesine talimat verdiği dile getirildi. Özellikle Hatayspor’da çalıştığı dönemde 1. Lig’i iyi tanıyan teknik direktör İlhan Palut’un listesini belirlediği ve gelecek vaadeden futbolcuları Göztepe’ye getirmeye hazırlandığı öğrenildi.
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