Göztepe, Guilherme'yi satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
21 Mayıs 1991 tarihinde Tres Rios şehrinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Guilherme 2019-20 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etti.
Guilherme'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.”
Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
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